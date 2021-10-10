Собчак сделала заявление после смертельной аварии

Российская телеведущая Ксения Собчак, которая стала участницей смертельного дорожно-транспортного происшествия в Сочи, сообщила о помощи пострадавшим, а также призвала прекратить распространять о них фейки, следует из сообщения в Telegram-канале «».
Российская телеведущая Ксения Собчак, которая стала участницей смертельного дорожно-транспортного происшествия в Сочи, сообщила о помощи пострадавшим, а также призвала прекратить распространять о них фейки, следует из сообщения в Telegram-канале «».
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