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Собчак сделала заявление после смертельной аварии

Российская телеведущая Ксения Собчак, которая стала участницей смертельного дорожно-транспортного происшествия в Сочи, сообщила о помощи пострадавшим, а также призвала прекратить распространять о них фейки, следует из сообщения в Telegram-канале «».

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