Рука с помощью: перчатка определит предвестники приступа эпилепсии

Школьники под кураторством специалистов Тюменского индустриального университета делают первую в РФ перчатку, которая сможет отслеживать необычную двигательную активность и предупреждать людей с эпилепсией о приближающемся приступе.
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