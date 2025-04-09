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Свежие комментарии

Рука с помощью: перчатка определит предвестники приступа эпилепсии

Рука с помощью: перчатка определит предвестники приступа эпилепсии

Школьники под кураторством специалистов Тюменского индустриального университета делают первую в РФ перчатку, которая сможет отслеживать необычную двигательную активность и предупреждать людей с эпилепсией о приближающемся приступе.

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