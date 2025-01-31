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Петербургский дневник

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Рогов: российская армия продвинулась в Каменском Запорожской области

Рогов: российская армия продвинулась в Каменском Запорожской области

Была отбита контратака противника Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что российские военнослужащие отразили атаку украинской армии в селе Каменское на запорожской линии фронта и в результате продвинулись в центре этого населенного пункта.

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