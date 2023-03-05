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Рахмонов стал рекордсменом UFC в полусреднем весе

Шавкат Рахмонов после победы над Джеффом Нилом на UFC 285 делит с Мичелом Перейрой самую длинную активную серию побед в полусреднем весе UFC.

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