Угадайте. Нет, это не в каморке папы Карло за бумажным котлом. Это Израиль. Сколько палестинских детей обречены на смерть в тюрьмах Израиля?Похищение жителей сектора Газа – обычное дело для Израиля.
Единственная страна, где судят и расстреливают детей
Комментарии
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лл
лина любимцева
Израильские евреи - НЕЛЮДИ!! Дикие жЫвотные!!
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14 час.
Наталия
Они-то считают животными представителей всех остальных народностей, кроме себя. Они же , по их сочиненной для себя легенде , Богоизбранная нация!
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12 час.
vb
valeri bolgov
Охренеть. Эта статейка только для придурков. И они заметны в комментариях.
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10 час.
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