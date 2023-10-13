Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Борис Выдрин
    Какие  они - соотечественники для нашего народа? У них отечество там, где они оказались.Соотечественники!...
  • Константин Котельников
    Самое парадоксальное, что и яврейцы и арабы - семиты, так что если яврейцы будут убивать арабов, они станут антисемит...Соотечественники!...
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    Короткая память у евреев! Я думала, армяне подлецы. Ан вот как все вышло. Я тоже очень *все, что было не со мной, пом...Соотечественники!...

Единственная страна, где судят и расстреливают детей

Единственная страна, где судят и расстреливают детей

Угадайте. Нет, это не в каморке папы Карло за бумажным котлом. Это Израиль. Сколько палестинских детей обречены на смерть в тюрьмах Израиля?Похищение жителей сектора Газа – обычное дело для Израиля.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Израильские евреи - НЕЛЮДИ!! Дикие жЫвотные!!
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14 час.
Наталия
Они-то считают животными представителей всех остальных народностей, кроме себя. Они же , по их сочиненной для себя легенде ,  Богоизбранная нация!
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12 час.
vb
valeri bolgov
Охренеть. Эта статейка только для придурков. И они заметны в комментариях.
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10 час.

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