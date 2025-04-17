Диетолог Волкова заявила, что похудеть к лету поможет умеренный дефицит калорий

Врач-терапевт и диетолог Галина Волкова, заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, поделилась советами, как эффективно и безопасно избавиться от лишних килограммов к летнему сезону, передает РИА Новости, Ключевым фактором, по словам эксперта, является умеренный дефицит калорий с акцентом на потребление сложных углеводов и источников белка.
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