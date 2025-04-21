Тюркский разлом: Мечты Эрдогана разрушила "громкая пощёчина" Казахстана

Неожиданный демарш бывших советских республик поставил Анкару в крайне неловкое положение. Османская империя превращается в карточный домик, а президент Эрдoган, известный своей жёсткой риторикой, на этот раз демонстративно хранит молчание.
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