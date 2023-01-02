Барабанов первая звезда матча «Чикаго» — «Сан-Хосе»

Александр Барабанов признан первой звездой матча НХЛ между «Чикаго Блэкхокс» и «Сан-Хосе Шаркс». В ночь на 2 января в Чикаго (штат Иллинойс, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхокс» встречалось с «Сан-Хосе Шаркс».