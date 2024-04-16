Учёные назвали самый полезный для здоровья фрукт

Американские эксперты считают авокадо самым важным для правильного питания фруктом.Ученые Пенсильванского государственного университета США утверждают, что ежедневное употребление авокадо улучшает общее качество рациона и способствует его сбалансированности по полезным жирам и клетчатке.
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