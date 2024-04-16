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Учёные назвали самый полезный для здоровья фрукт

Учёные назвали самый полезный для здоровья фрукт

Американские эксперты считают авокадо самым важным для правильного питания фруктом.Ученые Пенсильванского государственного университета США утверждают, что ежедневное употребление авокадо улучшает общее качество рациона и способствует его сбалансированности по полезным жирам и клетчатке.

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