БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Не самолет и не птица. Как БПЛА изменили характер боевых действий на фронте

Не самолет и не птица. Как БПЛА изменили характер боевых действий на фронте

© Украина.ру / Игорь Гомольский Беспилотники - и массивные БПЛА самолетного типа, и миниатюрные дроны - в последние годы сильно изменили характер боевых действий: теперь сражения с их помощью ведутся как бы от третьего лица.

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