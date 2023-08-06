В Кремле вчера прошла встреча Владимира Путина с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности.
Меняем олигархов на промышленников. Встреча в Кремле и "секрет" провала "санкционного блицкрига".
Комментарии
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Иван Агеев
😀👍
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15 час.
Л
Ленар
Олигарх - Есть старший менеджер (живой банк для хранения денег) - управляющий западными Активами в РФ ! Его Активы все зарегестрированы на западе и находятся под западной юрисдикцией ! А Россия для них КОРМОВАЯ БАЗА для грабежа ! Фамилии этих ломехузов - холуев врага смотрите в списках Форбс .... ! Когда их западный хозяин посчитает что они отработанный материал = их всех раскулачит , самих повесит на их галстуках - как Березовского ! Они инструмент врага в целях грабежа(тактика) и уничтожения(стратегия) России ! Уничтожить их - только 1 способ = Полная национализация всех Активов находящихся на территории России(что на западе - это уже потерянный кусок !) , всего прихватизированного(украденного) ими в 90-е !
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13 час.
Александр Иноземцев
__________ 😄😂🤣 __________ СПАСИБО за ответ...
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9 час.
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