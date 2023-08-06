Неспешный разговор

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Меняем олигархов на промышленников. Встреча в Кремле и "секрет" провала "санкционного блицкрига".

Меняем олигархов на промышленников. Встреча в Кремле и "секрет" провала "санкционного блицкрига".

В Кремле вчера прошла встреча Владимира Путина с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности.

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Комментарии
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Иван Агеев
😀👍
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15 час.
Л
Ленар
Олигарх - Есть старший менеджер (живой банк для хранения денег) - управляющий западными Активами в РФ !     Его Активы все зарегестрированы на западе  и находятся под западной юрисдикцией !      А Россия для них  КОРМОВАЯ БАЗА  для грабежа !      Фамилии этих ломехузов - холуев врага  смотрите в списках Форбс .... !    Когда  их западный хозяин посчитает что они отработанный материал = их всех раскулачит , самих повесит на  их галстуках - как Березовского !      Они  инструмент врага  в целях  грабежа(тактика)  и  уничтожения(стратегия)  России !          Уничтожить их -  только 1 способ = Полная национализация  всех Активов находящихся на территории России(что на западе - это уже потерянный кусок !)  , всего прихватизированного(украденного)  ими в 90-е !
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13 час.
Александр Иноземцев
__________ 😄😂🤣 __________ СПАСИБО за ответ...
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9 час.

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