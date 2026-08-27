Манты на картофельной подушке: два блюда в одной посуде

Существует особая категория рецептов, которые ценятся не только за вкус, но и за практичность. Когда в одной посуде рождается сразу полноценное второе блюдо и гарнир к нему — это настоящая находка для тех, кто ценит время и не любит мыть лишнюю посуду.
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