Генич назвал Талалаева шоуменом: «Без него российский футбол оскудел бы, без его тонких подколок в адрес коллег, команд, судей…»

Комментатор Константин Генич в эфире «Матч ТВ» выразил мнение, что без главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева российский футбол был бы не таким ярким, а по дисквалификации не должно быть вопросов и у самого специалиста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии