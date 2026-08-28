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Спорт Уик-Энд

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Генич назвал Талалаева шоуменом: «Без него российский футбол оскудел бы, без его тонких подколок в адрес коллег, команд, судей…»

Генич назвал Талалаева шоуменом: «Без него российский футбол оскудел бы, без его тонких подколок в адрес коллег, команд, судей…»

Комментатор Константин Генич в эфире «Матч ТВ» выразил мнение, что без главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева российский футбол был бы не таким ярким, а по дисквалификации не должно быть вопросов и у самого специалиста.

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