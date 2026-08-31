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«Җәннәт юлы» - Марсель хәзрәт Кәримов мәктәпкә барганда укый торган догаларны әйтте

«Җәннәт юлы» - Марсель хәзрәт Кәримов мәктәпкә барганда укый торган догаларны әйтте

Иртәгә, 1 сентябрьдә, мәктәпләрдә Белем бәйрәме була. Шул уңайдан Буа мәдрәсәсе җитәкчесе урынбасары, Буаның «Әниләр» мәчете имамы, мәктәптә тарих, җәмгыять белеме, биология, география укытучысы Марсель хәзрәт Кәримов баланы мәктәпкә озатканда укый торган догаларны искә төшерде.

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