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В кастрюльке

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Осенний десерт за 5 минут: пробиваю сырые яблоки блендером и соединяю со сливками — исчезает из пиал за секунды

Осенний десерт за 5 минут: пробиваю сырые яблоки блендером и соединяю со сливками — исчезает из пиал за секунды

Яблочный мусс – это тот самый лёгкий воздушный десерт с нежной текстурой и приятным фруктовым ароматом, который готовится быстро и из минимума продуктов.

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