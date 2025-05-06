Двум населенным пунктам Рязанской области присвоили почетные звания

За значительный вклад жителей Рязанской области в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, проявленные массовый трудовой героизм и самоотверженность двум населенным пунктам присвоили почетные звания.
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