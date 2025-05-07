Авиаэксперт Романов: запрет Прибалтики пролета Фицо и Вучича беспрецедентен

Запрет Литвы и Латвии на пролет самолетов президента Сербии Александра Вучича и словацкого премьер-министра Роберта Фицо через их воздушное пространство ради участия в параде Победы в Москве 9 мая является беспецедентным и бесцеремонным.
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