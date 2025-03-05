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Женщину накажут за то, что потратила деньги для бизнеса на семью

Женщину накажут за то, что потратила деньги для бизнеса на семью

Жительница Челябинской области получила соцпособие от государства.Миасский городской суд постановил взыскать с местной жительницы более 336 тысяч рублей, выделенных ей на развитие бизнеса, но использованных для семейных нужд.

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