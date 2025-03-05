Женщину накажут за то, что потратила деньги для бизнеса на семью

Жительница Челябинской области получила соцпособие от государства.Миасский городской суд постановил взыскать с местной жительницы более 336 тысяч рублей, выделенных ей на развитие бизнеса, но использованных для семейных нужд.
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