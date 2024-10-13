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Шериф в Калифорнии заявил о предотвращении третьего покушения на Трампа

Шериф в Калифорнии заявил о предотвращении третьего покушения на Трампа

Шериф американского округа Риверсайд в штате Калифорния США Чад Бьянко заявил о предотвращении третьей попытки покушения на кандидата на пост президента от Республиканской партии Дональда Трампа 12 октября.

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