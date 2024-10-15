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ВС России вышли на окраину Суджи при контрнаступлении в Курской области

ВС России вышли на окраину Суджи при контрнаступлении в Курской области

Вооруженные Силы России вышли к окраине Суджи во время своего контрнаступления в Курской области.Telegram-канал Mash сообщает, что наши штурмовики закрепили свои позиции в районе АЗС «Лотус».

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