Ученые предложили способ усилить эффективность психотерапии

В современной медицине активно используется стимуляция головного мозга. Согласно недавним научным работам, она способна улучшить память, а также помочь справиться с заболеваниями психики, например с депрессией.
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