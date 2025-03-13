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Ракетные войска России взрывают ледяные заторы на Оби для защиты регионов

Ракетные войска России взрывают ледяные заторы на Оби для защиты регионов

Военнослужащие Новосибирского соединения ракетных войск России провели взрывные работы на реке Обь для предотвращения ледяных заторов.

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