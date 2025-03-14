Минобороны показало кадры поражения бегущих из-под Курска подразделений ВСУ

Минобороны РФ опубликовало кадры поражения бегущих из курского приграничья подразделений ВСУ.На видео запечатлено, как расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» поражают живую силу и автомобили ВСУ, которые бегут из курского приграничья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии