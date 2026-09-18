Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 627 подписчиков

История Киркорова и молодой избранницы закончена. Ждём новой саги о "разбитом сердце"?

История Киркорова и молодой избранницы закончена. Ждём новой саги о "разбитом сердце"?

"Муза" Филиппа Киркорова Валентина Алексеева рассекретила своего избранника.С обладательницей титулов "Мисс Россия" и "Мисс БРИКС" Валентиной Алексеевой певец Филипп Киркоров публично называл своей девушкой, привёл на кладбище к открытию памятника своим родителям, крепко сжимая её руку.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым