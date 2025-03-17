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Калужские новости

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Штормовой ветер привел к 92 отключениям электроэнергии в Калужской области

Штормовой ветер привел к 92 отключениям электроэнергии в Калужской области

В период непогоды в Калужской области произошло 92 случая отключения электроэнергии. Штормовой ветер и снег оставил без света практически все районы регионаВ период непогоды в Калужской области произошло 92 случая отключения электроэнергии.

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