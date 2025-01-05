Плачемся, что рабочих рук не хватает, а у нас 2−3 миллиона мужиков в магазинах лифчики охраняют

Надежда Кувыкина

Да, условия работы... Не комфорт и тд не поедут.. Да, охранники это вообще, круто)))) курьеры, да , трудно, но просто и оплата... Все так. А вот решения по этой проблеме никакие, сколько лет уже болтают об этом. Но делают по инерции... Мигранты и тд.... Министерства дурь выдают, даже пенсионеру понятно. Кого обманывают...? Время все равно приведёт все производства на стрем... А нам все равно, хоть... Потоп... Да, дорогие правители..!?