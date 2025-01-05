Порядка 1,5 млн рабочих рук не хватает в настоящее время в России, а к 2030-му году кадровый дефицит может вырасти до 2 млн, заявила в интервью газете «Известия» генеральный директор агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
Плачемся, что рабочих рук не хватает, а у нас 2−3 миллиона мужиков в магазинах лифчики охраняют
Комментарии
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ТАМАРА СНЕЖКО
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10 час.
Надежда Кувыкина
Да, условия работы... Не комфорт и тд не поедут.. Да, охранники это вообще, круто)))) курьеры, да , трудно, но просто и оплата... Все так. А вот решения по этой проблеме никакие, сколько лет уже болтают об этом. Но делают по инерции... Мигранты и тд.... Министерства дурь выдают, даже пенсионеру понятно. Кого обманывают...? Время все равно приведёт все производства на стрем... А нам все равно, хоть... Потоп... Да, дорогие правители..!?
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5 час.
Владимир Елкин
В СССР строили предприятия и РЯДОМ - жилые кварталы! Сегодня предприятия выносят за пределы поселений и городов, а на их площадях строят торговые центры, где теперь в крохотных магазинчиках и просиживают штаны миллионы бывших инженеров и рабочих и их дети и внуки! Какой же идиот поедет работать за десятки километров от дома? Вот она - кадровая политика наших "мудрых" мэров! А приезжие, завезенные из среднеазиатских республик, не дураки: зачем работать на заводах, когда гораздо свободнее и денежнее в такси и курьерах!
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1 час.
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