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Zero Hedge

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Dubai's New East Coast Port Signals The Beginning Of End For Iran's Hormuz Leverage

Dubai's New East Coast Port Signals The Beginning Of End For Iran's Hormuz Leverage

Dubai's New East Coast Port Signals The Beginning Of End For Iran's Hormuz Leverage Less than a week into the US-Iran conflict, specifically on March 3, we began to see the writing on the wall: Tehran's leverage over the Strait of Hormuz would eventually erode.

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