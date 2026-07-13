Dubai's New East Coast Port Signals The Beginning Of End For Iran's Hormuz Leverage Less than a week into the US-Iran conflict, specifically on March 3, we began to see the writing on the wall: Tehran's leverage over the Strait of Hormuz would eventually erode.
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