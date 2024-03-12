Врачи назвали количество блинов, которые без вреда можно съесть на Масленицу

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова дала рекомендации, как не переесть в праздник.По словам специалиста, в праздник блинов важно адекватно оценивать свои силы, и выбирать блины с полезной начинкой.
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