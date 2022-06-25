Женщина за рулем Lexus сбила школьника на велосипеде в Саратовской области

https://pxhere.com/ Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, которое случилось в Энгельсе. Там 44-летняя женщина, управляя автомобилем Lexus, совершила наезд на 12-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по «зебре» на велосипеде.