От личное мнение

451 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Безумцев
    вот придурок а он то тебе каким боком дорогу перебежал патриот долбаныйАмериканский журн...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Чем у них будет хуже, тем вероятнее придут вменяемые и здравомыслящие политики и чиновники в европейских государствах...Социолог Грилль: ...
  • Светлана Красильникова
    Может хватит мусолить смерть этого пошлого, даже не знаю, как его поточнее назвать: на певца - не тянет... короче, че...Певец Пьер Нарцис...

Женщина за рулем Lexus сбила школьника на велосипеде в Саратовской области

Женщина за рулем Lexus сбила школьника на велосипеде в Саратовской области

https://pxhere.com/ Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, которое случилось в Энгельсе. Там 44-летняя женщина, управляя автомобилем Lexus, совершила наезд на 12-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по «зебре» на велосипеде.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх