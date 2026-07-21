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Рустам Минниханов: Каждый визит Святейшего Патриарха в Татарстан - историческое событие

Рустам Минниханов: Каждый визит Святейшего Патриарха в Татарстан - историческое событие

Сегодня, в день явления чудотворной иконы Божией Матери в Казани, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения отреставрированного храма в честь Тульского образа святителя Николая на территории Казанского Богородицкого монастыря и возглавил Божественную литургию в новоосвящённом храме.

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