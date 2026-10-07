Страна и люди
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Страна и люди

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В Британии предупреждают о риске «сделки с дьяволом» из-за Starlink

В Британии предупреждают о риске «сделки с дьяволом» из-за Starlink

В Кембриджском университете заявили, что сделка о Starlink позволит Маску решать, как, когда и где граждане и военные этих стран получают доступ к интернету, и сравнил происходящее с Ост-Индской компаниейФото: Tayfun Salci / ZUMA Press Wire / ТАСС Правительства рискуют заключить «сделку с дьяволом» из-за Starlink основателя SpaceX Илона Маска, заявили в Кембриджском университете, передает Business Insider (BI).

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