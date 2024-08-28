Журналист Боуз одной фразой оценил требование Украины разрешить бить вглубь РФ

АЮ

Александр Юткин

А причем здесь хохлы? Пиндосы прощупывают. И хватит играть в дурачков-простачков. Речь идет об оружии в руках наемников (хохлы то же самое), переданном им для нанесения ударов по России, а не о контрабанде кружевных трусиков. Ответка должна лететь к тем, кто ставит задачи перед этими бандами нагнанного к нашим рубежам зверья. Инструкторы, переодетые военнослужащие стран-агрессоров работают и ставят целеуказания в открытую. И доказывать не надо, что все идет из натовских штабов. Не в жмурки играем и не на карман наших газовых маркитантов. Даже зеки это поняли. Может, и наши гладкомордые эффективные допрут? А то только и слышим про кое- кого кое-где. Ах, Дуров! А таких дуровых в виде родни наших эффективных, засевшей и плодящейся по всем европейским и пиндосным райским кущам, не счесть. Тут уже не СМЕРШ, а инквизия, проверяющая на преданность Родине, нужна.