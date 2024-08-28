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Газета.ру

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Журналист Боуз одной фразой оценил требование Украины разрешить бить вглубь РФ

Журналист Боуз одной фразой оценил требование Украины разрешить бить вглубь РФ

Ирландский журналист Чей Боуз одной фразой оценил требование Украины разрешить наносить удары вглубь РФ.

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
А причем здесь хохлы? Пиндосы прощупывают. И хватит играть в дурачков-простачков. Речь идет об оружии в руках наемников (хохлы то же самое), переданном им для нанесения ударов по России, а не о контрабанде кружевных трусиков. Ответка должна лететь к тем, кто ставит задачи перед этими бандами нагнанного к нашим рубежам зверья. Инструкторы, переодетые военнослужащие стран-агрессоров работают и ставят целеуказания в открытую. И доказывать не надо, что все идет из натовских штабов. Не в жмурки играем и не на карман наших газовых маркитантов. Даже зеки это поняли. Может, и наши гладкомордые эффективные допрут? А то только и слышим про кое- кого кое-где. Ах, Дуров! А таких дуровых в виде родни наших эффективных, засевшей и плодящейся по всем европейским и пиндосным райским кущам, не счесть. Тут уже не СМЕРШ, а инквизия, проверяющая на преданность Родине, нужна.
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