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Царьград

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В США мужчина проник в номер гостиницы и лёг в постель к спящим постояльцам

В США мужчина проник в номер гостиницы и лёг в постель к спящим постояльцам

Злоумышленник незаконно проник в комнату и лёг в постель к спящей женщине.Курьёзный случай произошёл в октябре 2023 года в отеле Quail’s Nest Hotel в городе Осейдж-Бич, штат Миссури.

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