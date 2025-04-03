26% россиян считают, что женщин-политиков должно быть больше

26% опрошенных россиян считают, что женщин-политиков должно быть больше. 35% заявили, что их должно оставаться столько же, еще 11% респондентов считают, что женщины в принципе не должны участвовать в политике.
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