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  • Boris Borisov
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    нам что от этой новости тоже скорбеть нужно начать ....а писаки ?Вондроушова сообщ...
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Макдэвид набрал 0+4 в матче с «Баффало». У него 86 передач и 112 очков в 65 играх

Капитан «Эдмонтона» 4 раза ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сэйбрс» (8:3).

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