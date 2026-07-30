Мишустин: кабмин удвоит финансирование ипотеки для Донбасса и приграничья

Правительство России удвоит финансирование льготной ипотеки для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской, Херсонской, Белгородской и Курской областей, а также регионов приграничья.
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