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Газета.ру

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Мишустин: кабмин удвоит финансирование ипотеки для Донбасса и приграничья

Мишустин: кабмин удвоит финансирование ипотеки для Донбасса и приграничья

Правительство России удвоит финансирование льготной ипотеки для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской, Херсонской, Белгородской и Курской областей, а также регионов приграничья.

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