Аргументы недели
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Аргументы недели

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Боль Америки, или откровения индейца-журналиста из США

Боль Америки, или откровения индейца-журналиста из США

Оказывается, американские журналисты читают московскую газету «Аргументы недели». Вот оно как! Не пропускают даже небольшие статьи из рубрики «Мнение».

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