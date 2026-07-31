Боль Америки, или откровения индейца-журналиста из США

Оказывается, американские журналисты читают московскую газету «Аргументы недели». Вот оно как! Не пропускают даже небольшие статьи из рубрики «Мнение».
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