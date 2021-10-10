Родители добились увольнения московского педагога с BDSM-пристрастиями; тот вопит о «дискриминации»

Любопытно, однакоПолитикаРодители добились увольнения московского педагога с BDSM-пристрастиями; тот вопит о «дискриминации» История произошла в Московской центральной художественной школе при Российской академии художеств (бывш.Вернуться к статье1911НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНадежда ЧеркасоваЧто то много психологов у нас завелось, тем более оправдывающих такие действа.ИРАИДА КРАСИЛОВАЕсли это его личная жизнь, тогда пусть не вторгается в личную жизнь учениковВБВячеслав БелослюдовДа пусть хоть с десятком живёт! Только фотки зачем выкладывать в сеть? А детишкам видимо не он сам рассылку делал, а детки по сайтам шныряют. Они и сами выложат всё что угодно - от своих побоищ до порно.НаталияМожет быть в Израиле, гражданином которого он является, это считается нормальным, но у нас- нет! И нечего соваться со своим , Израильским, уставом в чужой , НАШ, монастырь. Кроме того, похоже, что все эти заступники тоже из команды извращенцев.Ольга КожемякинаА как расшифровывается БДСМ?НадеждаИзвращения( Полное название БДСМ — БДДССМ и означает Бондаж, Дисциплина, Доминирование, Садизм, Подчинение (англ. Submission), Мазохизм. БДСМ – это набор специальных сексуальных практик, которые строятся прежде всего на доминировании, включают в себя рабство, садомазохизм и подчинение. Применении этих методов предполагает, что двое (или более) участников возьмут на себя определённые роли и будут их исполнять. Один из «игроков» будет доминировать, а второй подчиняться. Нередки в процессе наличие специальных секс-игрушек и боли. Источник: https://intrigue.dating/bdsm/chto-znachit-bdsm-i-stoit-li-primenyat-jeto-na-praktike/ © intrigue.datingНадеждаГнать от детей и на км не подпускать к ним извращенцев!( Нечего развращать и извращать психику детям, молодежь должна расти здоровой и физически и с моральными устоями наших предков! От этого зависит будущее нашей Родины-России!ИВАН ПОМНЯЩИЙРОДСТВОЭто ЧМО надо отправить туда, откуда оно приехало и не подпускать к детям таких ублюдков.Александр ТурчинДа на кол тварь и делу конец!Борис МатвеевЭти мрально-нравственно опущенные люди не могут по определению никого учить,ничему и никогда.Ореал их обитания не должен выходить за рамки их общих интересов и уж тем более они не имеют права вовлекать в свои игрища детей младше 18 лет.Активно противодействуя общественному мнению они лишь озлобят последнее против себя и вынудят всех нормальных граждан сначала просто бить,а в дальнейшем возможно и бить насмерть.Толерантность тут никого не обманет,грех есть грех и его ничем не замаскируешь.Регина ТолстоброваНельзя таких допускать к работе с детьми. Вред от него колоссальный будет.ГМГеоргий МихалевГнать его в шею нахрен!!!Людмила АнисинаЧётко,работать с молодью такой2 препод НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ибо он является пропогандистм того.что у нас запрещено.и пропоганда этого есть уголовная статья.Очень жаль,что сам уволился,а не вышвырнули громогласно и прилюдно.АРАлескендер РамазановСослать его в хасидскую общину!ГМГеоргий МихалевВ Чечню его нахрен.Валерий МеренковРеально на работе он не сделал ничего предосудительного. А если бы он публиковался в сети под чужим именем, и с искажённым фото, никто ничего бы и не узнал. Всё кончится тем, что учителей будут изгонять из школ если кто-то из школьников или их родителей в бинокль увидит на балконе у3чителя розовые трусы.ГМГеоргий МихалевПидаров и извращенцев, в школу не пускать!!!!NPNina PudikovaВидно "рыбак" "рыбака"видит издалека!!!!!!!!Православный Коммунист Православный КоммунистВЕШАТЬ НАДО ТАКИХ !! тяжко жить без великого Сталина ...Комментировать
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