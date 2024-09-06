Российские войска нанесли удар по пригороду Харькова, где собрались наемники

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в пятницу, шестого сентября, сообщил, что поступает информация о больших потерях среди иностранных наемников после удара российских войск по пригороду Харькова.
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