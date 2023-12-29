Пьяный водитель снегохода столкнулся с автомобилем

ДТП произошло в городе Бузулук Оренбургской области. На пересечении улиц 20 Линия и Тургенева снегоход без госномеров, двигаясь с высокой скоростью, столкнулся с автомобилем Шевроле Кобальт, после чего врезался в дерево.
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