Пьяный водитель снегохода столкнулся с автомобилем

ДТП произошло в городе Бузулук Оренбургской области. На пересечении улиц 20 Линия и Тургенева снегоход без госномеров, двигаясь с высокой скоростью, столкнулся с автомобилем Шевроле Кобальт, после чего врезался в дерево.