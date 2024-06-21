Недавно возле миграционного центра в Екатеринбурге произошла стычка. Таджику, который продавал под окнами центра SIM-карты без паспортов, не понравилось, что его снимают журналисты.
РУССКАЯ ЖЕНА ЗА 70 ТЫСЯЧ И НЕ ТОЛЬКО: ЧТО ПОКАЗАЛО ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПОДЗЕМНОМУ ГОРОДУ МИГРАНТОВ
Комментарии
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людмила михайлик
Полностью согласна с нашими людьми, чинуши не согласны и завозщики
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3 д.
виктор климахин
У себя дама в чуркистане эти черножопые мигранты ведут себя как послушные чурки а в России как шакалы и бешенные собаки в чужом доме устанавливают свои бредовые законы ВСЕ БОЯТСЯ ПРЯМО СКАЗАТЬ ЧТО ЧЕРНОЖОПЫХ НАДО УБИВАТЬ КАК БЕШЕННЫХ СОБАК И ШАКАЛОВ только ноют а при виде басмачей как проститутки и шлюхи ведут себя а на своего Россиянина бросаются как собаки с цепи Лучше на черножопых мигрантов басмачей тявкали и пиздили и убивали как заразу
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3 д.
Стега Сибиряк
Просрали страну
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3 д.
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