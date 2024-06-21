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Закон и Порядок

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РУССКАЯ ЖЕНА ЗА 70 ТЫСЯЧ И НЕ ТОЛЬКО: ЧТО ПОКАЗАЛО ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПОДЗЕМНОМУ ГОРОДУ МИГРАНТОВ

РУССКАЯ ЖЕНА ЗА 70 ТЫСЯЧ И НЕ ТОЛЬКО: ЧТО ПОКАЗАЛО ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПОДЗЕМНОМУ ГОРОДУ МИГРАНТОВ

Недавно возле миграционного центра в Екатеринбурге произошла стычка. Таджику, который продавал под окнами центра SIM-карты без паспортов, не понравилось, что его снимают журналисты.

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Комментарии
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людмила михайлик
Полностью согласна с нашими людьми, чинуши не согласны и завозщики
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3 д.
виктор климахин
У   себя  дама  в  чуркистане  эти   черножопые  мигранты  ведут  себя  как  послушные   чурки    а  в  России    как   шакалы  и  бешенные  собаки   в  чужом  доме  устанавливают  свои  бредовые  законы   ВСЕ  БОЯТСЯ  ПРЯМО  СКАЗАТЬ  ЧТО  ЧЕРНОЖОПЫХ  НАДО  УБИВАТЬ   КАК  БЕШЕННЫХ  СОБАК  И  ШАКАЛОВ   только  ноют   а  при виде  басмачей      как  проститутки   и    шлюхи     ведут  себя   а  на  своего  Россиянина  бросаются  как собаки   с  цепи   Лучше  на   черножопых  мигрантов  басмачей  тявкали    и  пиздили   и  убивали   как  заразу
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3 д.
Стега Сибиряк
Просрали страну
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3 д.

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