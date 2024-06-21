РУССКАЯ ЖЕНА ЗА 70 ТЫСЯЧ И НЕ ТОЛЬКО: ЧТО ПОКАЗАЛО ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПОДЗЕМНОМУ ГОРОДУ МИГРАНТОВ

виктор климахин

У себя дама в чуркистане эти черножопые мигранты ведут себя как послушные чурки а в России как шакалы и бешенные собаки в чужом доме устанавливают свои бредовые законы ВСЕ БОЯТСЯ ПРЯМО СКАЗАТЬ ЧТО ЧЕРНОЖОПЫХ НАДО УБИВАТЬ КАК БЕШЕННЫХ СОБАК И ШАКАЛОВ только ноют а при виде басмачей как проститутки и шлюхи ведут себя а на своего Россиянина бросаются как собаки с цепи Лучше на черножопых мигрантов басмачей тявкали и пиздили и убивали как заразу