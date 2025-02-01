Глава Приднестровья призвал ЕС повлиять на Молдавию и поставить газ в ПМР

Global Look Press/Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский призвал представителей Евросоюза повлиять на Молдавию и поставить газ в ПМР.
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