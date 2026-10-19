Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон обвинил бразильского политика Флавиу Болсонару в незаконном присвоении принадлежавшего футболисту частного острова, сообщает The Touchline.
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