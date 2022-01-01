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Россельхознадзор ввел режим усиленного контроля в отношении продукции двух предприятий Могилевской области.

Россельхознадзор ввел режим усиленного контроля в отношении продукции двух предприятий Могилевской области.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ввела режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции пяти белорусских предприятий в связи с нарушением требований Евразийского экономического союза.

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