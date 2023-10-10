К такому Киев не готовился: Русская артиллерия стирает с лица земли украинские позиции в Авдеевке

Примерно с часа ночи русская артиллерия уничтожает украинские позиции в Авдеевке. В данный момент уже очевидно, что к такому массированному удару Киев явно не готовился: по словам осведомлённых источников, опешившие боевики до сих пор не смогли дать ни выстрела в ответ.