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Политический вестник

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К такому Киев не готовился: Русская артиллерия стирает с лица земли украинские позиции в Авдеевке

К такому Киев не готовился: Русская артиллерия стирает с лица земли украинские позиции в Авдеевке

Примерно с часа ночи русская артиллерия уничтожает украинские позиции в Авдеевке. В данный момент уже очевидно, что к такому массированному удару Киев явно не готовился: по словам осведомлённых источников, опешившие боевики до сих пор не смогли дать ни выстрела в ответ.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Видимо, пришли  снаряды из КНДР. Это замечательно. Наконец-то   мерзкое место будет стёрто с лица Земли.
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