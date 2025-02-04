В Рязани могут доработать закон о защите прав самозанятых

Михаил Пронин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области, прокомментировал проект федерального закона о наделении региональных бизнес-омбудсменов правами и полномочиями по рассмотрению жалоб от самозанятых.
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