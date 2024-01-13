Хватит это терпеть!

Мы больше не можем находиться в этом кровавом Мордоре.Мы все виноваты в этой преступной агрессии.Как можно в цивилизиционном мире развязывать войны? Нападать? Убивать?Мы не хотим, чтобы наши дети рождались здесь и имели это гражданство.