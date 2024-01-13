Мы больше не можем находиться в этом кровавом Мордоре.Мы все виноваты в этой преступной агрессии.Как можно в цивилизиционном мире развязывать войны? Нападать? Убивать?Мы не хотим, чтобы наши дети рождались здесь и имели это гражданство.
Хватит это терпеть!
Комментарии
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Samarium
Будем надеяться, что и это чмо отправится по своему предназначению... прямиком в АД.
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10 час.
Галина Смирнова
Захирел мужик в загоне - Тот, который а Пентагоне. По ночам встает, зараза, Видно, чаще, чем два раза! :-)
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5 час.
Гарибян Сусанна
Я всегда говорю, что каждый получит по заслугам своим. Ад для него самое место. И не ястреб он, а жалкая старая чёрная обезьяна .
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2 час.
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