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Хватит это терпеть!

Хватит это терпеть!

Мы больше не можем находиться в этом кровавом Мордоре.Мы все виноваты в этой преступной агрессии.Как можно в цивилизиционном мире развязывать войны? Нападать? Убивать?Мы не хотим, чтобы наши дети рождались здесь и имели это гражданство.

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Комментарии
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Samarium
Будем надеяться, что и это чмо отправится по своему предназначению... прямиком в АД.
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