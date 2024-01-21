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Новая магнитная буря накроет Землю 23 января

Новая магнитная буря накроет Землю 23 января

Новая магнитная буря накроет Землю во вторник, 23 января. Об этом в воскресенье, 21 января, говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

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