Эксперт объяснил, почему ВСУ стали реже бить ракетами ATACMS вглубь России

МОСКВА, 3 декабря, ФедералПресс. Снижение количества атак ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS на российскую территорию может быть связано с эффектом от удара «Орешником», который стал стратегическим посланием для НАТО.
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