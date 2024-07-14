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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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38-летний Навас подтвердил, что завершит карьеру в сборной Испании после Евро

38-летний Навас подтвердил, что завершит карьеру в сборной Испании после Евро

Кроме того, в конце года Навас, выступающий за «Севилью», полностью завершит карьеру. «Я в восторге от всего, что я сделал в футболе и в сборной.

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